Verso Milan-Verona, probabili formazioni: Daniel Maldini in panchina

NEWS MILAN – Per il match di oggi pomeriggio a ‘San Siro‘, Milan-Verona, Daniel Maldini farà parte del gruppo e siederà in panchina.

Considerate le numerose assenze (Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Lucas Biglia, Rade Krunic, Léo Duarte e Ismael Bennacer), mister Stefano Pioli vuole avere un’alternativa in più a disposizione in caso di necessità in attacco.

Ecco perché, per la partita contro gli scaligeri, Daniel Maldini sarà aggregato a tutti gli effetti alla Prima Squadra rossonera. Per tutte le informazioni necessarie sul traffico da e per lo stadio di Milano, continua a leggere >>>

