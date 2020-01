Verso Milan-Torino, Pioli si affida a Rebic: il croato è in forma strepitosa

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, nel giro di poche settimane è cambiato tutto per Ante Rebic. Da oggetto misterioso è diventato l’uomo della provvidenza, in una squadra che finalmente ha trovato un’identità e che può guardare con maggior serenità al proseguo della stagione.

Stasera ci sono i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, e Rebic, dopo essere entrato a partita in corso contro Udinese e Brescia, partirà dal primo minuto. Arrivato a fine estate attraverso lo scambio con Andre Silva, il croato è definitivamente esploso proprio nel momento in cui Delic, ct della nazionale croata, iniziava a sperare che l’attaccante lasciasse il Milan per giocare con maggiore continuità.

Ora è tutto diverso, e dunque quella di stasera è un’altra grande occasione per Rebic per dimostrare il suo valore e farsi ulteriormente spazio nelle gerarchie di Pioli, che per il momento in campionato ha sempre preferito Rafael Leao insieme a Zlatan Ibrahimovic. Questa sera in Coppa Italia al fianco del croato ci sarà Piatek, che di fatto si gioca le ultime chance per la conferma in rossonero. Le voci di un possibile passaggio al Tottenham sono sempre più insistenti, ma l’ex Genoa vuole dimostrare fino alla fine di essere un grande centravanti. A centrocampo spazio a Rade Krunic e Ismael Bennacer, mentre sulla sinistra è ballottaggio tra Calhanoglu e Bonaventura. Intanto Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Torino: c’è un’assenza importante, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android