Verso Milan-Parma, la probabile formazione rossonera: cambi in vista

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un trittico complicatissimo, in cui il Milan ha conquistato 7 punti contro Lazio, Juventus e Napoli, la squadra si prepara ad affrontare la gara contro il Parma, in programma domani alle ore 19:30 a San Siro. Inevitabile fare qualche cambio viste le partite da giocare ogni tre giorni; per questo motivo Stefano Pioli sta pensando a qualche cambio al suo undici tipo. Questa la probabile formazione de ‘La Gazzetta dello Sport’.

In porta ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma, davanti al quale agiranno Simon Kjaer (leggi qui le ultime sul suo riscatto) e Alessio Romagnoli, a sinistra confermassimo anche Theo Hernandez. A destra la prima variazione, con Davide Calabria favorito a ricoprire il ruolo di terzino destro, con Andrea Conti inizialmente in panchina.

A centrocampo Pioli punterà ancora sul duo formato da Franck Kessie e Ismael Bennacer, mentre sulla trequarti ci sono alcuni ballottaggi. Sicuramente ci sarà Hakan Calhanoglu, mentre in lotta per due posti ci sono Ante Rebic, Giacomo Bonaventura e Rafael Leao. Gli ultimi due sono entrati benissimo a Napoli, ma toccherà probabilmente solo a ‘Jack’ di scendere in campo dall’inizio. Per gli altri due si accende il ballottaggio. Davanti confermato Zlatan Ibrahimovic.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

