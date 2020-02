Verso Milan-Juventus, le probabili formazioni: spazio a De Sciglio

NEWS JUVENTUS – Giovedì sera, alle ore 20:45, si disputerà a ‘San Siro’ Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri, per l’occasione, potrebbe ritrovare il terzino brasiliano Danilo che, nella giornata di ieri, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’ questa mattina in edicola, ha ricominciato a lavorare parzialmente in gruppo alla Continassa.

Danilo, però, dovrebbe partire al massimo dalla panchina, al pari di uno tra Alex Sandro e Juan Cuadrado, sulle corsie esterne di difesa, giacché questi ultimi, nelle gare più recenti della ‘Vecchia Signora’, hanno fatto gli straordinari. Pertanto, a Milano, toccherà ad un ex rossonero, Mattia De Sciglio, prendersi una maglia da titolare, o da terzino destro o da terzino sinistro, a seconda delle scelte che Sarri farà per Alex Sandro e Cuadrado.

Al centro della difesa bianconera in Milan-Juventus dovrebbe rivedersi Daniele Rugani in coppia con un altro ex, Leonardo Bonucci, mentre dovrebbe tirare il fiato l’olandese Matthijs de Ligt. In mezzo al campo, con Sami Khedira fermo ai box, ed Emre Can ceduto al Borussia Dortmund, dovrebbe rivedersi dal 1’ il francese Blaise Matuidi. In attacco, uno tra Paulo Dybala e l’altro ex di serata, Gonzalo Higuaín (diffidato), affiancherà Cristiano Ronaldo.

Per scoprire, invece, le ultime notizie sulla probabile formazione del Milan di Stefano Pioli per il big match di ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

