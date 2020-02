Verso Milan-Genoa: le ultime di formazione dalla Gazzetta

NEWS MILAN – Domenica si gioca Milan-Genoa, anticipo delle 12:30 valido per la 26.a giornata di Serie A. I colleghi della Gazzetta dello Sport hanno riportato gli ultimissimi aggiornamenti.

Per quanto riguarda il Milan, novità in difesa. Gianluigi Donnarumma e Simon Kjaer non recuperano. In porta giocherà Asmir Begovic. Al fianco di Alessio Romagnoli, sarà ballottaggio Gabbia-Musacchio. Per quanto riguarda gli esterni, Samuel Castillejo ha smaltito gli acciacchi. Da altre indiscrezioni invece, emerge che è sicuro della titolarità Ante Rebic, così come Zlatan Ibrahimovic. Potrebbe riposare invece Hakan Calhanoglu, così come Andrea Conti in difesa.

Sul fronte Genoa, ecco le ultime novità: “Tornano a disposizione Romero e Sturaro. Il difensore potrebbe prendere il posto di Biraschi, che entrerebbe in ballottaggio con Ankersen. In mediana, torna in panchina Cassata. Dubbio per il partner d’attacco di Sanabria. Goran Pandev favorito su Pinamonti”. Questi sembrano i dubbi dei due allenatori in vista di Milan-Genoa.

Intanto sul fronte calciomercato, il Milan lavora sul futuro. Prove di rinnovo con Zlatan Ibrahimovic, il quale sarebbe l’elemento che potrà permettere alla dirigenza di acquistare giocatori di maggior prestigio e talento: continua a leggere >>>

