Verso Milan-Genoa, le probabili formazioni: dubbio Romero-Soumaoro

NEWS GENOA – In vista di Milan-Genoa, lunch match domenicale della 26esima giornata di Serie A 2019/2020, Davide Nicola, allenatore del rossoblu, ha un grosso dubbio di formazione: il rientrante Cristian Romero o Adama Soumaoro.

L’argentino e il francese si contendono una maglia da titolare per giocare in mezzo alla difesa a 3 proposta sempre da Nicola. Ai lati, sono sicuri del posto per questa partita, sia Davide Biraschi che Andrea Masiello. L’allenatore del Genoa, probabilmente scioglierà questo dubbio solamente nell’ultimo allenamento prima della partita.

La notizia è riportata da PianetaGenoa1893.net.

