Verso Milan-Atalanta: Gabbia, occasione importante per il difensore

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di stasera contro l’Atalanta è un’occasione molto importante per Matteo Gabbia.

Gabbia, infatti, complice l'infortunio di Alessio Romagnoli, sarà titolare in difesa insieme a Simon Kjaer, anche lui non in perfette condizioni fisiche. L'Atalanta ha l'attacco più forte del campionato, quindi non sarà facile fermarla, ma Gabbia vuole dimostrare di meritare la conferma anche nella prossima stagione, anche se recentemente il calciatore ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2024.