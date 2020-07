Verso Milan-Atalanta, i convocati di Pioli: tornano Castillejo e Duarte

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Tre successi di fila e ora un altro grande ostacolo, l’Atalanta. I rossoneri tornano a San Siro, dove nel post-lockdown hanno solo vinto, per proseguire il cammino positivo. Tante le assenze a cui far fronte, tra squalifiche e infortuni, ma non mancherà la voglia di portare a casa il risultato. Questa la lista dei rossoneri a disposizione di Mister Stefano Pioli per il match delle 21.45 di questa sera.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Duarte, Gabbia, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

