Verso Lecce-Milan: rientrano Theo Hernández e Samu Castillejo

MILAN NEWS – Lunedì 22 giugno, alle ore 19:30, allo stadio ‘Via del Mare‘, sarà Lecce-Milan a segnare il ‘re-start‘ ufficiale del campionato di Serie A 2019-2020 per il Milan di Stefano Pioli.

Come riferito da Manuele Baiocchini in collegamento per ‘Sky Sport‘, il Diavolo, rispetto la semifinale di ritorno di Coppa Italia pareggiata 0-0 a Torino contro la Juventus, ritroverà Theo Hernández e Samu Castillejo.

Theo Hernández e Castillejo, assenti per squalifica in Juventus-Milan, riprenderanno il posto da titolare nel 4-2-3-1 di Pioli al posto di uno tra Andrea Conti e Davide Calabria (in ballottaggio per una maglia da terzino destro) e di Lucas Paquetá.

Davanti, invece, sarà confermato Ante Rebić unica punta, nonostante il cartellino rosso rimediato dopo appena 17′ all’Allianz Stadium per un brutto fallo ai danni dello juventino Danilo.

Questa, dunque, secondo ‘Sky Sport‘, la formazione titolare che, al momento, Pioli schiererà in Lecce-Milan: G. Donnarumma; Conti (Calabria), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebić. QUESTE, INTANTO, LE ULTIME SUL PROSSIMO ARRIVO DI RALF RANGNICK A MILANO >>>