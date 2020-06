Verso Lecce-Milan, ecco la probabile formazione rossonera

MILAN NEWS – Come riporta ‘Tuttosport’, oggi in edicola, sembrano non esserci dubbi riguardo alla formazione del Milan che scenderà in campo questa sera contro il Lecce. Stefano Pioli manderà in campo Gianluigi Donnarumma in porta, Andrea Conti sulla destra, Alessio Romagnoli e Simon Kjaer centrali e a sinistra ci sarà il lieto ritorno di Theo Hernandez, squalificato in Coppa Italia. Ismael Bennacer e Franck Kessie agiranno in mezzo al campo, dietro il trio formato da Samu Castillejo (ritorna anche lui dopo la squalifica), Hakan Calhanoglu e Giacomo Bonaventura, con Lucas Paqueta in panchina. In attacco ancora Ante Rebic falso nueve, che dovrà riscattare l’espulsione contro la Juventus.

