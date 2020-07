Verso Lazio-Milan, la probabile formazione biancoceleste: diverse assenze

MILAN NEWS – Lazio-Milan è una partita importantissima per entrambe le formazioni, che inseguono i loro obiettivi stagionali. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, i biancocelesti potranno contare sul recupero di Manuel Lazzari, che aveva saltato la rifinitura per un problema muscolare. Problemi in attacco viste le squalifiche di Ciro Immobile e Felipe Caicedo: avanzato Luis Alberto che farà reparto insieme a Joaquin Correa. Queste le probabili scelte di Simone Inzaghi:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Jony; Luis Alberto, Correa.

