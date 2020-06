MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, in occasione di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino, con Hakan Çalhanoglu ed Ante Rebic come certezze, sono Lucas Paqueta e Rafael Leao a contendersi una maglia da titolare nel 4-3-2-1 che ha in mente di schierare il tecnico rossonero Stefano Pioli. QUESTE INTANTO LE ULTIME DI MERCATO SU ISMAËL BENNACER >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓