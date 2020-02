Verso Inter-Milan, le probabili formazioni: Pioli pensa a una grande novità

NEWS MILAN – Prove tattiche da Milanello per il derby, in programma domenica sera a San Siro. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico del Milan, starebbe pensando a una grande novità nella formazione che scenderà in campo contro i nerazzurri.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il tecnico ha provato un 4-4-1-1, con Calhanoglu trequartista alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe partire regolarmente dal primo minuto. Il posto del turco sulla fascia sinistra verrebbe preso da Jack Bonaventura, con Rafael Leao e Ante Rebic che partirebbero a quel punto dalla panchina. Vedremo se Pioli proverà stessa formazione anche nella rifinitura di domani. Ricapitolando, la formazione potrebbe essere la seguente.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic.

