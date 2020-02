Verso Inter-Milan, le probabili formazioni: Pioli pensa a Saelemaekers

NEWS MILAN – Come viene riportato da “Tuttosport“, uno dei dubbi principali di Stefano Pioli per Inter-Milan è quello relativo alla fascia destra. Andrea Conti nella giornata di ieri si è allenato in gruppo, ma il terzino non può essere considerato in condizioni ottimali, così come Davide Calabria, che ultimamente ha avuto diversi problemi fisici.

Per questo motivo, a sorpresa, l’allenatore rossonero potrebbe decidere anche di gettare nella mischia Alexis Saelemaekers, acquistato da Maldini e Boban nell’ultimo giorno di mercato a gennaio. Il belga, ricordiamo, ha già esordito con la maglia del milan contro il Verona, prendendo proprio il posto di Calabria sulla fascia destra. Intanto ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android