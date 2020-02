Verso Fiorentina-Milan: probabile nuova panchina per Cutrone

NEWS FIORENTINA – Come riportato dal sito viola fiorentina.it, per Patrick Cutrone si prospetta una nuova panchina sabato sera contro il Milan.

Dunque, l’attuale punta della Fiorentina non scenderà in campo dal primo minuto contro i suoi ex compagni. Beppe Iachini, tecnico dei toscani, schiererà in attacco la coppia Federico Chiesa-Dusan Vlahovic nel consueto 3-5-2 sacrificando ancora una volta Cutrone.

Invece, per rimanere aggiornato sulle condizioni di Mateo Musacchio e Simon Kjaer, continua a leggere>>>

