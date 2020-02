Verso Fiorentina-Milan, emergenza in difesa per Pioli

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, sabato sera al Franchi è in programma Fiorentina-Milan, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A, ma Stefano Pioli deve affrontare una vera emergenza in difesa.Nella partita contro il Torino, infatti, il tecnico ha perso in un colpo solo Simon Kjer, fermato da un problema ai muscoli flessori della coscia sinistra, e Mateo Musacchio, che nel riscaldamento ha avvertito una contrattura al polpaccio destro.

Considerando l’infortunio di Leo Duarte, gli unici disponibili al momento sono Matteo Gabbia e Alessio Romagnoli. Il capitano tra l’altro è anche diffidato, e dunque un nuovo giallo metterebbe ancora più nei guai Pioli in vista della gara del 1 marzo contro il Genoa a San Siro. Intanto il club rossonero pensa a un clamoroso ritorno, continua a leggere >>>

