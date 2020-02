Calciomercato Milan – Thiago Silva, i rossoneri sono alla finestra

CALCIOMERCATO MILAN – A giugno prossimo ci saranno tanti giocatori in scadenza che possono costituire un’importante opportunità di mercato. Tra questi Thiago Silva, che, secondo quanto viene riportato da Le Parisien, non rinnoverà il contratto in scadenza con il Psg,

Il Milan è alla finestra, in quanto Thiago Silva rappresenterebbe quel rinforzo di esperienza e personalità alla “Ibrahimovic” che consentirebbe un ulteriore salto di qualità. Ricordiamo che il difensore centrale brasiliano ha vestito la maglia rossonera dal 2009 al 2012. Intanto è da monitorare il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le novità, continua a leggere >>>

