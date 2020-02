Monica Colombo: “Il futuro di Ibrahimovic è tutto da scrivere”

CALCIOMERCATO MILAN – Monica Colombo, giornalista del ‘Corriere della Sera‘, è intervenuta ai microfoni di ‘Maracanà‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘TMW Radio‘, parlando del futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, tornato al Milan nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato e sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi soltanto fino al prossimo 30 giugno.

“Il futuro di Ibrahimovic è tutto da scrivere, nel senso che guardando le clausole del contratto la sua permanenza è legata alla qualificazione in Champions League, che oggettivamente in questo momento sembra un po’ lontana – ha detto Monica Colombo sul bomber scandinavo -. Detto questo io credo che la clausole valgono fino ad un certo punto, e per il contributo che finora Ibrahimovic ha dato ci si siederà con estrema serenità alla fine della stagione a fare un punto. Quindi molto dipenderà da quello che Ibrahimovic vorrà fare e molto dipenderà anche da quella che sarà la sintesi fra le varie anime del Milan, su quelli che saranno i progetti futuri perché quel che Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno in mente non necessariamente coincide con i progetti di Ivan Gazidis”.

Intanto, per la prossima stagione, il Milan potrebbe anche cambiare allenatore. Ritorna in auge un nome, come eventuale sostituto di Stefano Pioli, che sembrava essersi allontanato dall’orbita rossonera … per i dettagli, continua a leggere >>>

