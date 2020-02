Gazidis al ‘Vismara’ agli allenamenti del Milan Femminile (FOTO)

NEWS MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è recato, oggi, in visita al centro sportivo del ‘Vismara‘ per gli allenamenti del Milan Femminile di Maurizio Ganz, salutando, così, tutte le giocatrici Rossonere e lo staff tecnico.

L’incontro odierno è stato testimoniato dalle foto pubblicate dal club di Via Aldo Rossi sui propri canali social ufficiali:

Il Milan Femminile, nell’ultimo weekend di campionato, ha vinto, in maniera perentoria (4-0) sul campo del Tavagnacco. Per rivivere, in video, la partita di capitan Valentina Giacinti e compagne, continua a leggere >>>

