Serie A femminile, Tavagnacco-Milan 0-4: gol e highlights (VIDEO)

NEWS MILAN – Il Milan femminile sale a quota 35 punti in classifica con la bella e convincente vittoria in trasferta contro il Tavagnacco. I gol sono arrivati tutti nel secondo tempo: Linda Tucceri Cimini sblocca il risultato; poi Valentina Giacinti implacabile su calcio di rigore; seguono al 77′ i gol della Thorvaldsdottir e poco dopo il 4-0 firmato Tamborini: per lei, primo gol stagionale.

Nel frattempo il Milan di Stefano Pioli si appresa a rituffarsi in campionato dopo la disfatta derby, ma con più voglia dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia contro la Juventus. Ecco la preview di Milan-Torino: guarda il video >>>

