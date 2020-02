Panchina Milan – Per Simone Inzaghi corsa a 3 con Barcellona e Juventus

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sulle tracce di Simone Inzaghi ci sarebbe anche il Milan.

Dunque, visto che la posizione di Stefano Pioli non è così salda, i rossoneri pare abbiano iniziato a sondare il terreno per portare a Milanello l’attuale tecnico della Lazio. Inzaghi è seguito da vicino anche dal Barcellona e dalla Juventus. Sia i catalani che i piemontesi hanno i rispettivi allenatori non certi di rimanere. Si prospetta una sfida a 3 squadre.

Nel frattempo Pioli nel post partita di Milan-Torino ha avuto parole dolci nei confronti dei tifosi. Per sapere cosa ha detto continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android