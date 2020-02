Verso Fiorentina-Milan: nei viola Pulgar torna titolare

NEWS FIORENTINA – Giuseppe Iachini e la sua Fiorentina stanno preparando la partita contro il Milan, e con tutta probabilità, a centrocampo si vedrà nuovamente un trio inedito.

Data la squalifica di Milan Badelj, tornerà sicuramente titolare Erick Pulgar. Ai lati di Pulgar agiranno Alfred Duncan (favorito su Marco Benassi) e Gaetano Castrovilli nell’ormai consueto 3-5-2 viola.

Dunque, un’occasione importante di tornare titolare per Pulgar visto che in questo scorcio di 2020 è apparso in affanno. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport. Per sapere chi arbitrerà Fiorentina-Milan, continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android