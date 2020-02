Verso Fiorentina-Milan: Badelj squalificato per il match del ‘Franchi’

NEWS MILAN – Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha emesso il comunicato ufficiale con le decisioni scaturite in seguito la 24^ giornata di campionato, quinta del girone di ritorno.

Per Fiorentina-Milan, match in programma sabato 22 febbraio, ore 20:45, allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze, i rossoneri non avranno squalificati, sebbene restino sempre in diffida Mateo Musacchio ed Alessio Romagnoli.

Rientrerà Andrea Conti, che ha scontato in Milan-Torino il turno di stop, mentre è arrivata l’11^ sanzione per Ismaël Bennacer, la 2^ per Samu Castillejo (entrambi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario) e per mister Stefano Pioli.

La Fiorentina, invece, perderà per la gara contro i rossoneri il centrocampista croato Milan Badelj, il quale, espulso durante Sampdoria-Fiorentina 1-5 per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, è stato appiedato per un turno.

Oltre a Badelj, per la 25^ giornata di Serie A sono stati squalificati, sempre per un turno, Florian Ayé (Brescia), Stefano Denswil e Jerdy Schouten (Bologna), Nicola Murru e Gastón Ramírez (Sampdoria), Leonardo Bonucci (Juventus), Nahitan Nández (Cagliari), Miguel Veloso (Hellas Verona), Luiz Felipe (Lazio) e Stefano Sturaro (Genoa).

Per Fiorentina-Milan rientrerà a disposizione di Pioli il fantasista turco Hakan Calhanoglu?

