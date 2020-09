Verso Crotone-Milan: si rivede Rafael Leao in panchina

ULTIME NOTIZIE CROTONE-MILAN – Come scritto dal Corriere della Sera, Pioli quest’oggi contro il Crotone si affiderà ad Ante Rebic, che giocherà come punta centrale. “Il croato può giocare da prima punta, senza perdere nulla del suo potenziale” ha spiegato il tecnico in conferenza.

In panchina, invece, ci sarà Rafael Leao, finalmente convocato dopo essere guarito dal coronavirus. L’obiettivo di Pioli è quello di concedergli uno spezzone di gara, considerando che giovedì prossimo ci sarà una gara molto importante contro il Rio Ave (indisponibili Ibrahimovic e Rebic).

