Calciomercato Milan – Ecco chi è Hauge: dribbling, tecnica e velocità

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan prova a chiudere per Jens Petter Hauge, calciatore del Bodo Glimt. Ma chi è il classe 1999?

Hauge ha esordito tra i professionisti nel 2016 contro il Floya, partita nella quale ha segnato 3 reti in 26 minuti. Dopo il prestito all’Aalesund nel 2018 è tornato al Bodo Glimt: 9 gol e 3 assist nel 2019 e grandi numeri come detto in questa stagione. Le sue caratteristiche? Ha dribbling, tecnica e velocità. Nella gara di San Siro ha destato un’ottima impressione, e dunque Maldini e Massara vogliono puntare su di lui. E’ vero, il campionato italiano è diverso da quello norvegese, ma Hauge ha tutte le potenzialità per sbocciare anche in Serie A.

