Verso Crotone-Milan, la probabile formazione rossonera: due grandi novità

Milan: la probabile formazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver terminato la scorsa stagione in maniera eccellente, il Milan ha ripreso laddove aveva lasciato nel post-lockdown. Nelle prime tre partite ufficiali, contro Shamrock Rovers, Bologna e Bodø/Glimt, i rossoneri hanno portato a casa tre vittorie, soffrendo soltanto nell’ultimo match contro i norvegesi. Adesso però non c’è tempo di guardarsi indietro: domani, alle ore 18, è in programma il match contro il Crotone, valido per la 2^ giornata di Serie A. Quali saranno le scelte di formazione di Stefano Pioli? Eccole nel dettaglio.

Milan, la difesa

Nessun dubbio per quanto riguarda la difesa. Le tantissime assenze obbligano l’allenatore del Milan a dover schierare ancora gli stessi quattro interpreti delle precedenti partite. In porta il solito Gianluigi Donnarumma, a destra ci sarà Davide Calabria, a sinistra Theo Hernandez, coppia centrale formata da Matteo Gabbia e Simon Kjaer.

Due grandi novità

Le novità sono previste dal centrocampo in su. Insieme a Franck Kessie ci dovrebbe essere l’esordio dal primo minuto di Sandro Tonali. Solo spezzoni di gara per il classe 2000, che adesso è pronto a sostituire Ismael Bennacer. Movimenti importanti anche sulla trequarti: oltre al punto fermo Hakan Calhanoglu, che sta vivendo un periodo di forma straripante, e alla conferma di Alexis Saelemaekers, pronto un altro debutto dall’inizio: quello di Brahim Diaz. Lo spagnolo è stato risparmiato nei 90 minuti in Europa League e prenderà il posto di Samu Castillejo.

Cambio anche in attacco

La positività di Zlatan Ibrahimovic al Covid-19 ha velocizzato l’ambientamento di Lorenzo Colombo, schierato dal primo minuto da Pioli giovedì scorso. Non è bastato il gol al classe 2002 per guadagnarsi la conferma: contro il Crotone a guidare l’attacco ci sarà Ante Rebic. Ecco la probabile formazione del Milan:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemakers; Rebic. All. Pioli.

