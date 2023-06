Verona, la probabile formazione per il Milan: Djuric unica punta

Ecco le probabile scelte di formazione di Marco Zaffaroni in occasione di Milan-Verona: Milan Djuric sarà l'unica punta

Tra i match più interessanti della 38^ ed ultima giornata di Serie A c'è anche quello che andrà in scena a 'San Siro' alle ore 21:00 di domenica 4 giugno tra Milan ed Hellas Verona. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il tecnico Marco Zaffaroni dovrebbe lanciare Lorenzo Montipò tra i pali, mentre la difesa a tre sarà formata da Federico Ceccherini, Isak Hien e Juan David Cabal. In mediana dovrebbero agire Davide Faraoni, Ibrahim Sulemana, Oliver Abildgaard e Fabio Depaoli. In attacco l'unica punta Milan Djuric sarà supportato da Cyril Ngonge e Adrien Tameze.