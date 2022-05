Verona-Milan, la probabile formazione: Pioli pensa a qualche novità

La Gazzetta dello Sport pubblica la probabile formazione rossonera per Verona-Milan, gara che si giocherà domenica sera al Bentegodi

La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato la probabile formazione rossonera per Verona-Milan . La partita, valida per la 36° giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica sera al Bentegodi. Stefano Pioli potrebbe fare qualche modifica rispetto alla squadra che ha battuto la Fiorentina.

In porta Mike Maignan. In difesa Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. A centrocampo, insieme a Sandro Tonali, dovrebbe tornare Ismael Bennacer, che ha recuperato dai suoi problemi fisici. Sulla trequarti sicuro del posto Rafael Leao, mentre sono da decidere gli altri due posti: Saelemaekers è favorito su Junior Messias, così come Kessie su Brahim Diaz. In avanti Olivier Giroud con Zlatan Ibrahimovic in panchina.