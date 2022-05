Verona-Milan, la probabile formazione: torna Bennacer, Kessié da ’10’

La probabile formazione rossonera per Verona-Milan, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022. Africani al top dopo il Ramadan

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della probabile formazione rossonera per Verona-Milan, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Bentegodi'. Uno scontro che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi per la classifica, che lo vede primo a + 2 sull'Inter.

La certezza, in casa rossonera, è che tornerà titolare a centrocampo, al fianco di Sandro Tonali, il centrocampista franco-algerino Ismaël Bennacer. È, poi, anche probabile che Franck Kessié sia confermato nell'undici iniziale, ma nel ruolo di trequartista 'tattico'.

A farne le spese, dunque, dovrebbe essere Brahim Díaz, pronto ad accomodarsi in panchina per poi tornare molto utile a gara in corso. I due africani Bennacer e Kessié, finito il Ramadan, sono tornati fisicamente al top e sono pronti a dare una mano importante alla squadra di mister Stefano Pioli nella lotta per lo Scudetto.

Per il resto, dovrebbe essere tutto confermato, con l'utilizzo dei calciatori visti in campo nelle ultime, cruciali vittorie contro Lazio (2-1 fuori casa) e Fiorentina (1-0 a 'San Siro'). Questa, dunque, la probabile formazione di Pioli per Verona-Milan di campionato.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Castillejo, Brahim Díaz, Krunić, Saelemaekers, Rebić, Ibrahimović. Allenatore: Pioli. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>

