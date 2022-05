Verona-Milan, la probabile formazione: torna Bennacer, due ballottaggi

Ismaël Bennacer figura nella probabile formazione rossonera per Verona-Milan. Mister Stefano Pioli ha due dubbi da sciogliere sulla trequarti

I quotidiani sportivi in edicola questa mattina hanno ipotizzato la probabile formazione rossonera per Verona-Milan, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Bentegodi'. Rientro importante, a centrocampo, per mister Stefano Pioli: è quello di Ismaël Bennacer, che tornerà a giocare al fianco di Sandro Tonali nel 4-2-3-1 rossonero.

Di conseguenza, Franck Kessié potrebbe spostarsi a giocare sulla trequarti, laddove entra di fatto in ballottaggio con Brahim Díaz (per il 'Corriere dello Sport' è favorito l'andaluso per una maglia da titolare). L'altro dubbio, solito, riguarda chi far giocare a destra tra Junior Messias ed Alexis Saelemaekers: il brasiliano, così com'era stato negli ultimi due match contro Lazio e Fiorentina, dovrebbe spuntarla.

Per il resto, tutto confermato: ci sarà Fikayo Tomori, nonostante qualche acciacco l'abbia portato, in settimana, a svolgere una seduta di allenamento personalizzato. Ci sarà anche Zlatan Ibrahimović, che partirà dalla panchina, così come Alessandro Florenzi, rientrato ad allenarsi in gruppo ad un mese dall'operazione al menisco interno del ginocchio sinistro. Vediamo, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Verona-Milan di domani.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Castillejo, Kessié, Krunić, Saelemaekers, Rebić, Ibrahimović. Allenatore: Pioli. Milan, assalto al top player per la fascia destra: le ultime news di mercato >>>

