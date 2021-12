Udinese-Milan, probabile formazione: Pioli lascia fuori Kessie / News

Udinese-Milan è alle porte e Pioli prevede una probabile formazione con qualche piccola sorpresa. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Il primo posto conquistato lo scorso weekend, poi l'eliminazione europea, ora testa di nuovo solo al campionato per difendere quel primato, con Udinese-Milan di domani, in cui la probabile formazione di Stefano Pioli potrebbe sorprendere un po'. Tra stanchezza, defezioni, assenti e qualche normale turnazione, i rossoneri si preparano alla trasferta. Ecco dunque qual è, al momento, la probabile formazione rossonera in vista di Udinese-Milan di domani.