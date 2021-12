MERCATO MILAN TOP NEWS – Tre cambi per Pioli. Ritorno in difesa

Diverse le notizie nella giornata di oggi sul Milan. In primo piano il calciomercato, con Maldini e Massara che cercano un sostituto di Simon Kjaer, che, purtroppo, resterà fuori per tutta la stagione. Non solo mercato, ma anche calcio giocato: domani, infatti, c'è la sfida alla Dacia Arena contro l'Udinese. Pioli pensa a qualche cambio di formazione rispetto alla gara contro il Liverpool. Ecco le news più importanti nelle prossime schede.