Torino-Milan, la probabile formazione: due cambi rispetto al Bologna

I quotidiani sportivi hanno pubblicato la probabile formazione rossonera di Torino-Milan, gara in programma domenica sera. Ecco gli undici

Salvatore Cantone

I quotidiani sportivi, in edicola questa mattina, hanno pubblicato la formazione rossonera di Torino-Milan La gara, valida per la 32° giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica sera allo stadio Olimpico-Grande Torino. Ecco la probabile formazione rossonera in Torino-Milan che Pioli intende schierare

DIFESA - Qui non ci sono dubbi. In porta Mike Maignan, mentre sulla linea difensiva ci saranno Davide Calabria, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Theo Hernandez. Il francese è diventato padre da pochi giorni, ma sarà regolarmente in campo a Torino. Indisponibile Alessandro Florenzi e probabilmente Alessio Romagnoli, anche se il capitano proverà a recuperare fino alla fine per la panchina.

CENTROCAMPO - Ancora una volta dovrebbero giocare titolari sia Sandro Tonali e sia Ismael Bennacer. Franck Kessie, infatti, dovrebbe essere posizionato sulla trequarti e dunque anche in questo caso non ci sono dubbi. In panchina Bakayoko e Krunic.

TREQUARTI E ATTACCO - Sulla trequarti c'è ancora qualche dubbio, ma Pioli dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto alla gara contro il Bologna. Titolare Alexis Saelemaekers al posto di Junior Messias, così come appunto Franck Kessie al posto di Brahim Diaz. Sulla sinistra confermato Rafael Leao, con Ante Rebic in panchina. In avanti giocherà nuovamente titolare Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic che partirà ancora una volta dalla panchina.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Rafael Leao, Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Toure, Brahim Diaz, Bakayoko, Messias, Krunic, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

