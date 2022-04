Milan, è nato il figlio di Theo Hernandez: “Ti amo” (FOTO)

Theo Hernandez, terzino del Milan, non ha partecipato all'allenamento di oggi a Milanello. Motivo? E' nato il suo primogenito

Giornata speciale per Theo Hernandez. Come riportato da Sky Sport, il terzino non ha partecipato all'allenamento di oggi nel centro sportivo di Milanello. Niente paura, non c'è nessun infortunio o problema fisico per il giocatore del Milan. L'assenza è dovuta alla nascita del suo primogenito, Theo Junior. Grande emozione per Theo Hernandez, che ha scritto pochi minuti un post su Instagram: "Ti amo". Tanti auguri all'ex Real Madrid e alla sua compagna, ZoeCristofoli. Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>