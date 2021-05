Torino-Milan, la probabile formazione: Brahim Diaz ancora titolare

Peppe Di Stefano ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione rossonera di Torino-Milan, gara che si giocherà questa sera

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fornito le ultime sulla probabile formazione di Torino-Milan. La gara andrà in scena questa sera a partire dalle 20:45. Ecco cosa ha detto: "Diaz giocherà titolare questa sera, alla seconda partita consecutiva dal primo minuto quest'anno, non era mai successo. Ora è una questione di responsabilità e il Milan deve trovare delle alternative: Ibra era in campo e bastava guardalo per far si che la squadra lo seguisse. Oggi il Milan gioca con la solita formazione tranne qualche dettaglio: Castillejo al posto dello squalificato Saelemaekers e Rebic al posto di Ibrahimovic. Piccola infiammazione al ginocchio per Tonali, ma per il resto sono convocati tutti". Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>