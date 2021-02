Stella Rossa-Milan, la probabile formazione: chance per Kalulu

Stella Rossa-Milan, Kalulu titolare

Stasera, alle ore 18:55, è in programma Stella Rossa-Milan, gara valida per i sedicesimi di finale di andata di Europa League. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sulle probabili scelte di Stefano Pioli per la sfida del Marakana. Il tecnico farà un po’ di turnover in vista del derby di domenica prossima contro l’Inter.

Tra i titolari dovrebbe esserci Pierre Kalulu. Il classe 2000 giocherà sulla fascia destra, con Davide Calabria e Diogo Dalot in panchina. Gli altri tre difensori, invece, saranno Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori.