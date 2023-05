Spezia-Milan, le probabili formazioni: Pioli ha un dubbio in difesa

Spezia-Milan, così in campo stasera al 'Picco'?

QUI SPEZIA - Tanti assenti per Leonardo Semplici, allenatore dei liguri. In difesa, per esempio, deve rinunciare a Emil Holm, a centrocampo a Simone Bastoni ed in attacco all'ex Daniel Maldini. Dubbi anche sul modulo con cui scenderà in campo la compagine attualmente al terzultimo posto della classifica: sarà 4-3-3 o 3-5-2? Per questo motivo, potrebbe giocare dal 1' Salvatore Esposito, oppure il tecnico dello Spezia potrebbe optare per l'inserimento di Arkadiusz Reca e/o dell'altro ex Mattia Caldara a seconda dello schieramento prescelto. L'altro dubbio è in attacco, tra Daniele Verde ed Eldor Shomurodov.