Spezia-Milan, la probabile formazione: Pioli sorprende ancora?

Stefano Pioli, tecnico rossonero, potrebbe sorprendere in Spezia-Milan. Ecco la probabile formazione del Diavolo per la partita del 'Picco'

Stefano Pioli , tecnico rossonero, sta studiando in vista di Spezia-Milan . La probabile formazione , al momento, sembra essere piuttosto sorprendente, almeno stando a quanto riferito da 'Sky Sport' negli ultimi minuti. In difesa, infatti, c'è un ballottaggio aperto, sulla destra, tra Davide Calabria , recuperato dall'elongazione al flessore, e Pierre Kalulu .

A centrocampo, è lotta tra Sandro Tonali , Ismaël Bennacer e Franck Kessié per due maglie da titolare. Sulla linea della trequarti, poi, possibile un turno di riposo per Rafael Leão , con Fodé Ballo-Touré che potrebbe essere schierato alto, davanti a Theo Hernández , dunque, sul versante sinistro.

In avanti, il dubbio è tra Ante Rebić ed Olivier Giroud: chi partirà titolare? Presumibile giochi ancora il croato dall'inizio, per poi lasciare spazio al francese a gara in corso. Non va dimenticato, infatti, che martedì prossimo, a 'San Siro', arriverà l'Atlético Madrid per la seconda gara del Gruppo B di Champions League e vanno gestite le energie di tutti.