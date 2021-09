Spezia-Milan, le probabili formazioni: Giroud può partire dall’inizio

Olivier Giroud potrebbe essere titolare in Spezia-Milan di quest'oggi al Picco. Il francese ha recuperato dai problemi alla schiena

In Spezia-Milan scocca nuovamente l'ora di Olivier Giroud . L'inizio di stagione per il francese era stato ottimo, ma poi il Covid e i problemi alla schiena l'hanno bloccato. Ora è inutile però pensare al passato. Quest'oggi all'Alberto Picco c'è lo Spezia e l'ex Chelsea potrebbe partire dal primo minuto, anche se Pioli non si è sbilanciato: "E’ convocabile, poi vedremo".

Giroud giocherà sicuramente, ma resta da capire se dall'inizio oppure no: "Per me sono importanti quelli che vanno in campo subito e ancora di più quelli che subentrano durante il match" ha detto Pioli. La sensazione è che il francese possa giocare dall'inizio per poi lasciare spazio ad Ante Rebic nel corso della ripresa. Ecco le probabili formazioni di quest'oggi. Pioli sorprende.