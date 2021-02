Spezia-Milan: Kjaer sta bene e potrebbe giocare titolare | Serie A News

Verso Spezia-Milan: potrebbe rientrare Kjaer dal 1′

Simon Kjaer, classe 1989, ha lavorato in gruppo e punta al rientro in campo per Spezia-Milan di sabato sera. Lo ha riferito ‘gazzetta.it‘. Qualora fosse, sarebbe Fikayo Tomori a fare posto al difensore centrale danese.

Non soltanto il recupero di Kjaer, però, come buona notizia per il tecnico Stefano Pioli. Ha perfettamente recuperato dall’infortunio anche Ismaël Bennacer, che giocherà in mezzo al campo al fianco di Franck Kessié.

Per la versione online della ‘rosea‘, scenderà in campo al ‘Picco‘ dal 1′ anche il fantasista turco Hakan Çalhanoğlu. Sulla linea dei trequarti, a sinistra, ballottaggio tra Rafael Leão (favorito) ed Ante Rebić.

Nella fila dello Spezia, è emergenza attacco: out M'Bala Nzola, Diego Farias e Roberto Piccoli, dovrebbe, dunque, giocare Andrej Gălăbinov.