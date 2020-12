Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni: turnover totale in vista | News

Sparta Praga Milan: le probabili formazioni

MILAN NEWS – Domani andrà in scena Sparta Praga-Milan, ultima gara del girone H di Europa League. I rossoneri proveranno a vincere per arrivare primi nel raggruppamento, ma la qualificazione ai sedicesimi di finale è già in cassaforte.

Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, Pioli farà un grande turnover, considerando le tante gare da disputare in pochi giorni. In porta turno di riposo a Gigio Donnarumma. Spazio, tra i pali, al rumeno Ciprian Tatarușanu. In difesa, panchina per Davide Calabria e Theo Hernandez. Al loro posto Andrea Conti a destra e Diogo Dalot a sinistra. In mezzo sicuro del posto Leo Duarte, mentre al suo fianco il tecnico deve scegliere uno tra Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia.

A centrocampo turno di riposo per Franck Kessie, così come Ismael Bennacer, che ha saltato la partita contro la Sampdoria per problemi fisici. Titolari Sandro Tonali e Rade Krunic. Sulla trequarti un tris inedito composto da Samu Castillejo, Brahim Díaz e Daniel Maldini. In avanti titolare Lorenzo Colombo, con Ante Rebic che rifiaterà in vista della partita contro il Parma.

MILAN (4-2-3-1) – Tatarușanu; Conti, Duarte, Romagnoli (Gabbia), Dalot; Tonali, Krunić; Castillejo, Brahim Díaz, D. Maldini; Colombo. Allenatore: Pioli.

