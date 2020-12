Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni: occasione per Conti | News

Sparta Praga Milan formazioni: Conti titolare

MILAN NEWS – Domani grande occasione per Andrea Conti. Il terzino, così come riportato da Tuttosport, giocherà contro lo Sparta Praga titolare sulla destra al posto di Davide Calabria. Sulla sinistra, invece spazio a Diogo Dalot che sostituirà Theo Hernandez.

Conti, chiuso fino a questo momento da Calabria e Dalot, ha l’occasione di poter dimostrare a Stefano Pioli il suo valore. Il terzino in ogni caso potrebbe essere venduto a gennaio in modo da poter giocare con continuità. Calciomercato Milan: Maldini fa all in su un centrocampista. VAI ALLA NOTIZIA>>>