Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni: Colombo sarà titolare | News

Sparta Praga Milan formazioni: Colombo nuovamente titolare

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Lorenzo Colombo sarà dopo tanto tempo titolare. L’attaccante ha dimostrato delle buone cose, soprattutto nel precampionato, ed è rimasto in rosa come vice di Zlatan Ibrahimovic.

Obbligato dunque a restare in rosa, ma allo stesso tempo costretto alla panchina. Perchè Zlatan Ibrahimovic è ovviamente inamovibile, e quando non c’è le scelte dell’allenatore vanno su Rafael Leao e Ante Rebic. Fino a questo momento ha totalizzato 208 minuti in stagione, segnando tra l’altro un gol contro il Bodo Glimt. Insomma, non male, per un giovane di soli 18 anni che gioca in una delle squadre più importanti d’Europa. Calciomercato Milan: Dalot più vicino. VAI ALLA NOTIZIA>>>