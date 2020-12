Sparta-Milan, la probabile formazione rossonera | Europa League News

Sparta Praga-Milan, la probabile formazione di Pioli

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Giovedì sera, alle ore 21:00, si disputerà Sparta Praga-Milan, ultima gara del Gruppo H di Europa League. Il Diavolo di Stefano Pioli, già qualificato, cercherà di contendere al Lille di Christophe Galtier il primato nel girone. Questo per avere, magari, un sorteggio favorevole ai sedicesimi di finale.

Ma quale sarà la formazione dei rossoneri per Sparta Praga-Milan? Secondo ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, si va verso un turnover quasi integrale per la compagine di Pioli. In porta, per esempio, turno di riposo a Gigio Donnarumma. Spazio, tra i pali, al rumeno Ciprian Tătărușanu. In difesa, riposo per Davide Calabria e Theo Hernández: dovrebbero giocare titolari a destra Andrea Conti ed a sinistra Diogo Dalot.

Uno tra Matteo Gabbia ed Alessio Romagnoli giocherà al fianco di Léo Duarte, visto che Simon Kjær non sarà a disposizione e che Mateo Musacchio sta ancora recuperando al meglio dall’infortunio e dalla successiva operazione. In mezzo al campo, riposo iniziale per Franck Kessié e Ismaël Bennacer, con la coppia composta da Sandro Tonali e Rade Krunić deputati a partire titolari dal 1′.

Lorenzo Colombo sarà il centravanti titolare e dietro, sulla linea dei trequartisti, è bagarre per le tre maglie. Al momento, sembrano favoriti a giocare dall’inizio a Praga gli andalusi Samu Castillejo e Brahim Díaz con Daniel Maldini. Vediamo, dunque, la probabile formazione di ‘Tuttosport‘ per Sparta Praga-Milan di Europa League, schierata con l’ormai consueto 4-2-3-1 da mister Pioli.

Tătărușanu; Conti, Duarte, Romagnoli (Gabbia), Dalot; Tonali, Krunić; Castillejo, Brahim Díaz, D. Maldini; Colombo. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Ecco il suo possibile sostituto >>>