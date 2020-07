Spal-Milan, le probabili formazioni: rivoluzione Pioli. Ecco i cambi

MILAN NEWS – Sky Sport fornisce alcuni aggiornamenti sulla formazione che schiererà Stefano Pioli in vista di Spal-Milan, partita che si giocherà questa sera alle 21:45 a Ferrara. Rispetto infatti alla formazione che ha battuto domenica la Roma, il tecnico potrebbe cambiare ben sei giocatori.

In difesa Davide Calabria e Matteo Gabbia possono prendere il posto di Andrea Conti e Simon Kjaer; a centrocampo Rade Krunic al posto di Franck Kessie, con Ismael Bennacer confermato in mediana; alle spalle di Ante Rebic infine, completa rivoluzione sulla trequarti: Alexis Saelemaekers, Lucas Paqueta e Rafael Leao dovrebbero partire dal primo minuto con Samu Castillejo, Jack Bonaventura e Hakan Cahanoglu in panchina. Come noto, in panchina ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.Ecco la formazione nel dettaglio.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Paquetà, Leao, Rebic.

