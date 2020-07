Calciomercato Milan – Donnarumma vuole diventare il simbolo del club

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai da diversi giorni si parla del rinnovo di Gianluigi Donnaruma, visto che il portiere ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2021.

Nelle ultime ore si è parlato di contatti costanti tra il club rossonero e Raiola, con Maldini che tra l’altro si è esposto chiaramente prima del fischio di inizio di Milan-Roma: “Il Milan ha il dovere di provare a trattenere un giocatore importante come Donnarumma, che è un simbolo e per me il migliore portiere al mondo”.

A tal proposito, secondo quanto viene riferito da SportMediaset, il Milan sta lavorando per un rinnovo fino al 2023 con il possibile inserimento di una clausola rescissoria, che potrebbe valere solo per l’ultimo anno di contratto o che potrebbe eventualmente essere attivata fin da subito, con una cifra a scendere anno dopo anno. Un esempio pratico: 50 milioni come base di partenza, che potrebbero diventare 30 nel 2022-23 senza appunto la qualificazione in Champions League. Vedremo cosa succederà, ma la cosa certa in questo momento è che la volontà di Donnarumma è quella di restare in rossonero anche nei prossimi anni. Gigio vuole diventare il simbolo del Milan. INTANTO E’ GUERRA TRA BOBAN E IL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>