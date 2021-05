SKY – Torino-Milan, Pioli prova due formazioni: le ultime / News

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' Stefano Pioli ha provato due formazioni alla vigilia di Torino-Milan. Ecco le ultime

Dopo la vittoria contro la Juventus, è tempo di vigilia per un Milan che sarà impegnato in trasferta contro il Torino. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' Stefano Pioli è alle prese con qualche dubbio. L'allenatore rossonero ha provato due formazioni: la prima è quella che è scesa in campo contro la Juventus, ad eccezione dell'infortunato Zlatan Ibrahimovic e dello squalificato Alexis Saelemaekers. Al loro posto Ante Rebic e Samu Castillejo. L'altra ipotesi vede Rafael Leao a sinistra dal primo minuto con Hakan Calhanoglu che ritornerebbe nuovamente nel cuore della trequarti.