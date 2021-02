SKY – Probabile formazione Stella Rossa-Milan: quante novità per Pioli

Stella Rossa-Milan, la probabile formazione rossonera

Domani è in programma Stella Rossa-Milan. La gara, come noto, è valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fornito da Milanello gli aggiornamenti sulla probabile formazione rossonera che scenderà in campo domani sera. Ecco cosa ha detto

“Rispetto alla gara con lo Spezia Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez e Bennacer dovrebbero essere i giocatori schierati anche domani sera con la Stella Rossa. Per il resto Pioli opererà molti cambi a partire dalla difesa dove Kalulu verrà schierato da terzino e Tomori centrale al fianco di Romagnoli. A centrocampo Meitè al fianco di Bennacer mentre in attacco spazio a Castillejo, Krunic, Rebic e Mandzukic”

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori, Kalulu; Bennacer, Meite; Rebic, Krunic, Castillejo; Mandzukic.

