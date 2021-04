SKY – Parma-Milan: ecco la probabile formazione rossonera | News

Sky Sport ha parlato della probabile formazione rossonera in Parma-Milan. Pioli ha ancora un ballottaggio da sciogliere

Sky Sport ha parlato della probabile formazione rossonera in Parma-Milan. La gara andrà in scena domani, allo stadio Tardini, a partire dalle ore 18. Stefano Pioli sembra avere un unico dubbio, cioè quello sulla fascia destra tra Pierre Kalulu e Diogo Dalot. Il secondo è leggermente favorito. Per il resto confermato Bennacer insieme a Kessie a centrocampo, mentre sulla trequarti, alle spalle di Ibrahimovic, ci saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Ecco gli undici