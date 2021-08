Serie A – Sampdoria-Milan, la probabile formazione: Leao sorpassa Rebic

Ecco la probabile formazione del Milan per la partita contro la Sampdoria, valida per la 1^ giornata di Serie A. Rafael Leao mette la freccia

La Serie A 2021-2022 è pronta a tagliare il nastro d'inaugurazione. Nella giornata di oggi sono previste 4 partite: si parte con gli anticipi delle 18:30 Inter-Genoa e Verona-Sassuolo, poi sarà il turno di Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. Sarà il Milan a chiudere la 1^ giornata di Serie A nel 'Monday Night' contro la Sampdoria . Ma come scenderanno in campo i rossoneri a 'Marassi'? 'Tuttosport' ha ipotizzato la probabile formazione di Stefano Pioli.

In porta ci sarà l'esordio in gare ufficiali per il nuovo portiere Mike Maignan, che ha ben figurato in questo pre-campionato. Nessun dubbio sulla linea di difesa che sarà composta da Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Piccolo dubbio a centrocampo sul compagno di Sandro Tonali: Ismael Bennacer è reduce dal Covid, ma sta bene. L'algerino dovrebbe farcela a partire dal primo minuto. Sulla linea dei trequartisti Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz sono sicuri del posto, mentre sulla sinistra c'è il solito ballottaggio tra Ante Rebic e Rafael Leao, ma dovrebbe spuntarla il portoghese. In attacco, senza Zlatan Ibrahimovic, sarà Olivier Giroud a prendersi la squadra sulle spalle. Ecco la probabile formazione.